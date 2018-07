Misstänkta rattfyllerister kom undan Notiser

Ett misstänkt rattfylleri meddelades till polisen under natten mellan lördag och söndag.

Det anmälda registernumret stämde inte överens med bilmodellen enligt fordonsregister och det förblev oklart åt vilket håll bilen hade kört, och den påträffades inte.

Senare under natten anmäldes en annan misstänkt för rattfylleri. Men även det fordonet kom undan och hittades aldrig.

– Polisen tar gärna emot tips från allmänheten om man misstänker att någon bilförare är onykter. Det bästa är förstås om man har möjlighet att hindra körningen om det kan hända utan att riskera sin egen säkerhet. Misstänkta rattfyllerier ska anmälas via allmänna nödnumret 112, skriver polisen i ett pressmeddelande. (ms)