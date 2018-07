Tross fastnade i propeller Notiser

En tross fastnade i propellern på en båt under måndagen. Båten befann sig under Vårdöbron, där det är väldigt strömt just nu, enligt Ålands sjöräddningssällskap. Vårdö sjöräddning tog båten till lugnare vatten och hjälpte till att ta bort trossen. Därefter kunde båten fortsätta sin färd.

Under uppdraget passerade även en annan båt, som var på väg att ta farleden under bron. Men sjöräddningen meddelade då att den farleden är avstängd och båten tog en annan väg. (ij)