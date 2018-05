Person sov mitt på gatan Notiser

En person sov ruset av sig mitt på en gata i Mariehamn under natten till söndagen. Polisen fick in en anmälan från allmänheten om en okontaktbar person som låg på gatan. När patrullen kom till platsen vaknade personen men det visade sig att denna var kraftigt berusad. Personen greps med stöd av polislagen och fick sova vidare under övervakning.

Under natten utfördes även 24 alkoholkontroller av bilförare. Alla var nyktra.

Grannar blev också störda av ljud från en bostad. Problemet löstes med ett samtal med bostadens innehavare.