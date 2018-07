Löfström deltar i Finlandsarenan Notiser

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltar från tisdag morgon till torsdag kväll i Finlandsarenan i Björneborg, Finlands motsvarighet till svenska Almedalsveckan.

– Finlandsarenans betydelse har vuxit i takt med att storleken vuxit. De flesta finländska politiker, större organisationer och företag är på plats. Det är ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter, upprätthålla tidigare kontakter och hinna träffa kollegor under mer fria och mindre stressiga former än under den ofta rätt hektiska vardagen i riksdagen, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande. (ms)