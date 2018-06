Laddat vapen hittat på äldreboende Notiser

Under tisdageftermiddagen fick polisen in en anmälan från personalen på ett äldreboende på norra Åland som hade påträffat ett laddat vapen under kudden hos en inneboende.

När polisen kom till platsen visade det sig att personen i fråga äger ett flertal vapen. Vapnen omhändertogs av polisen och en brottsanmälan angående skjutvapenbrott samt utredning om lämplighet att inneha skjutvapen upprättades. (lb)