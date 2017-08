Inga giftiga ägg i Finland Notiser

Under år 2016 och under januari till maj 2017, uppgick den finska importen av färska ägg med skal till cirka 1 820 000 kilo. Men enligt tullen har inte några giftiga ägg från Nederländerna importerats till Finland, då ägg till Finland främst importeras från Sverige, Litauen och Estland. Det skriver tullen i ett pressmeddelande under fredagen.

Tullen kommer i sitt säkerhetsarbete gällande importlivsmedel att särskilt övervaka och undersöka eventuell fipronil i livsmedel. Fokus ligger på livsmedel innehållande ägg. Tullen har redan tillgång till analysmaterial för att utröna förekomsten av ämnet, och söker rutinmässigt efter detta i bland annat grönsaker, frukter och spannmål.

I övervakningen av livsmedel samarbetar tullen med Livsmedelsäkerhetsverket Evira.

Larmet om de giftiga hönsäggen, som har påvisat höga halter av insektsgift, har lett till att miljoner nederländska ägg har dragits in och förstörts i Nederländerna och i Tyskland. Det skriver HBL under fredagen. Giftet är förbjudet inom produktionen av människoföda, enligt The Guardian.

Ägg som innehåller giftigt bekämpningsmedel har sålts i Sverige. (vå)