Hayseed Dixie till Pub Ettan

Det amerikanska bandet Hayseed Dixie är bokade för en spelning på Pub Ettan i Mariehamn den 25 september.

Bandet spelar hårdrockcovers och eget material i sin egenuppfunna genre ”rockgrass”, en blandning av rock och blue grass. Bandets namn är en ordlek på AC/DC. De hette först AC/Dixie men blev tvungna av upphovsrättsliga skäl att ändra namnet.

Deras första platta A Hillbilly Tribute to AC/DC kom 2001. Deras senaste album Free Your Mind and Your Grass Will Follow är deras femtonde och släpptes i våras. (kg)