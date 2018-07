Försökte smita in på Rockoff Notiser

En person försökte under fredagskvällen ta sig in på Rockoffområdet utan att betala. Ordningsvakter uppdagade försöket, men då reagerade personen aggressivt. Personen greps och vid frisläppandet fick personen böter för motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

På Rockoff påträffades även en berusad minderårig som blev aggressiv mot ordningsvakter. Personen kommer enligt polisens pressmeddelande få böter för motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Även en barnskyddsanmälan är gjord.

I stan tystade polisen även en högljudd fest under natten och flera har omhändertagits för att de varit oförmögna att ta vara på sig själva, av dem hade flera somnat på gatan på vägen hem. Polisen har också sysselsatts med att avvisa personer från krogar.