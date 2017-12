Färre övernattningar på hotellen Notiser

7 214 övernattningar på hotellen var det i november på Åland enligt statistik från Åsub. Det är en minskning med fem procent från november förra året. Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var knappt 19 procent.

Under 2017 har antalet hotellövernattningar ökat med nästan tre procent. Sammanlagt har 208 100 övernattningar registrerats på Åland.

Av de övernattande var närmare 47 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige. De finländska och gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I oktober stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade två nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i november skedde 77 procent på grund av fritid och 23 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 75 respektive 24 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft 208 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om nästan tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt fyra procent och de svenska övernattningarna har ökat med knappt två procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har också ökat med lite mer än två procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om ungefär en halv procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med en halv procent under januari-november.

Detta skriver Åsub.