Drivande båt fick inte hjälp av förbipasserande Notiser

Under fredagen drev en båt in i vassen efter att ha fått motorhaveri under provtur, inte långt ifrån sjösättningsplatsen. Det var mitt i Ängösund, men inga förbipasserande stannade och kollade läget. En frivillig sjöräddare som är på väg att lägga nät på samma ställe råkar prata med familjen till båtföraren och erbjuder sig att hämta båten.

Samtidigt kom larmet, men då var räddningen redan på väg.

Håll koll på sjön och hjälp varandra, så går det ofta bra, meddelar Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida.