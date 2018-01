Centern möblerar om i Mariehamn Notiser

Stadsfullmäktigeledamot Jörgen Pettersson (C) blir andre viceordförande i stadsstyrelsen istället för Erica Sjöström (C) som flyttar till fullmäktige. Anna Holmström (C) blir ersättare i stadsstyrelsen istället för Böge Holmberg (C).

– Detta är ett resultat av den överenskommelse som träffades mellan samtliga stadspartier efter senaste val vilket gick ut på att Mariehamnscentern efter två år ska byta sin ordinarie ledamot från kvinna till man för att hålla rätt könsfördelning, säger partiets gruppledare Roger Nordlund (C) i ett pressmeddelande.

Stadsstyrelsen väljs formellt på fullmäktiges sammanträde på tisdag. (tt-s)