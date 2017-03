Inte jämmer, men kanske joller fick barnen och föräldrarna uppleva under litteraturdagarnas rimjam på söndagen.

På ett rimjam får barn under lekfulla former ta del av verser, rim och rörelser. Författaren Annika Sandelin och kulturpedagogen Nina Gran har arrangerat rimjam för barn i Helsingfors i tio år, och i söndags fick åländska barn jamma.

– Vi leker oss in i dikten för att väcka intresset, både bland barn och vuxna eftersom föräldrarna är med barnen hela tiden, säger Nina Gran.

Rimjammet samlade ett tiotal barn och föräldrar i åldern 3–5 årsåldern.

– Det blir en fin stund tillsammans för de som deltar, närvaron är viktig, säga Nina Gran.

Vad är barnpoesi?

– Barnpoesi är poesi som barn kan känna igen sig i. All poesi passar inte för barn, säger Nina Gran.

– Till exempel är Elmer Diktonius ”Maskinsång” underbar i början med sitt orlodoffa doschkoff, men sen slutar den så dåligt, säger Annika Sandelin.

Deltagarna i rimjammet får ta med sig materialet hem och förhoppningsvis fortsätta poesikännadet hemma.

– Det är ett sätt för små barn att närma sig språket med lekfullhet och öppenhet, säger Annika Sandelin.

Varför är rimjam och poesi för barn viktigt?

– Man ska börja då barnen är små för att de ska intressera sig för poesi då de blir större, säger Nina Gran.

Fyra sidor om litteraturdagarna i måndagens Nya Åland!

