Sofie Asplund hyllas i svensk media Kultur

I lördags hade The Phantom of the Opera premiär Göteborgsoperan med åländska Sofie Asplund i rollen som Christine.

Både uppsättningen som helhet och hennes rollprestation hyllas av en enig svensk kritikerkår.

I Göteborgs Posten skriver Magnus Haglund: ”Precis som i Helsingfors görs rollen som Christine av koloratursopranen Sofie Asplund. Hon gör rakt igenom en glänsande insats och lyckas hitta den klara och rena ton som står i förbindelse med musikens ängel, och samtidigt är det just här de mörka stråken kan komma fram.”

I Sveriges Radios Kulturnytt säger Mia Gerdin: ”Regissören Tiina Puumalainen har fått fram det djupt gripande mitt i ett teatralt kaos. Det är helt enkelt storartat! Sofie Asplund som Christine har ett rakryggat ljus i sin gestalt och hennes fantastiskt fina sopran kan verkligen sjunga bort skuggorna.”

Under rubriken ”Magiskt. Äntligen en fantomen som vågar ta ut svängarna” skriver Johan Hilton i Dagens Nyheter att Sofie Asplund är ”fullkomligt suverän” och Puumalainens uppsättning ”är en storslagen och oupphörligen fängslande iscensättning.”