Seeb och LBSB till Rockoff Kultur

Västerås-bandet LBSB spelar på Rockoff den 27 juli. Gruppen, som består av fyra maskförsedda killar, har låtar som bland annat ”Pumpa den”, ”Aristobär” och ”Syrgas”. LBSB bildades 2013.

Norska DJ-akten Seeb avslutar Rockoff lördagen den 28 juli

– De har levererat megahits som ”I Took a Pill in Ibiza” med Mike Porsner, ”Hymn For The Weekend” med Coldplay, ”Rich Love” med One Republic. DJ-trion har nått över ofattbara 2 miljarder streams på Spotify, sägs i ett pressmeddelande.

Remixen av I Took a Pill in Ibiza 2015 toppade listorna i Holland, Norge, Irland och England och var på topp-tio i Danmark, Finland, Nya Zealand, Sverige, Sweichs och USA.