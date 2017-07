Queen-konsert ska bli något extra Kultur

En 100 personers kör, orkester från Cirkus i Stockholm, fyrverkerier och solister vars röster ger ståpäls över hela kroppen.

Det är uppladdat för något alldeles extra när Ålands projektkör gör A Tribute to Queen på Stallhalla i Finström den 11 och 12 augusti.

Den kända Queen-låten ”Radio Ga Ga” dånar på Margaretagården när Nya Åland kommer till solistövningen. Ändå är det bara sju sångare på plats, de fem solisterna Carola Larsson, Leonarde Brännström, Andrea Mattsson, Simon Påvals och Jan ”Walle” Wahlsten, två av reserverna Anna Lind-Bengtson och Elise Nyback och så dirigenten och producenten Johanna Grüssner inte att förglömma.

– Den första konserten sålde snabbt slut, så vi har satt in en till, berättar Johanna Grüssner, på Stallhalla bygger man just nu extra läktare så vi kan ta in 900 personer per föreställning.

Det är tredje gången Ålands projektkör gör A Tribute to Queen, men uppsättningen är ny med delvis nya solister.

Johanna Grüssner upphör inte att förvånas över antalet goda sångare och nya okända talanger på Åland.

– Jag minns när Walle kom till auditionen. Jag hade aldrig hört talas om honom. Han hade blåtira och en massa tatueringar, men när han började sjunga, wow!

Blåtiran kom sig av att han tränat boxning. Han har sjungit i hårdrockband, men inte i den här typen av musiksammanhang. Till vardags jobbar han med sin byggfirma.

