Portabel konsthall ifrågasätter normer

En portabel konsthall där rummet i sig ifrågasätter normen kan nyfikna besöka i Miramarparken detta veckoslut. Alva Roselius är personen bakom konsthallen som i Mariehamn visar Nayab Noor Ikrams verk In Between.

Alva Roselius är projektledare och curator för den portabla konsthallen EXIT som just nu står i Miramarparken i Mariehamn.

– Jag och en arkitekt har ritat konsthallen och jag har byggt den. Den bygger på teorier kring feministisk arkitektur. Jag har funderat på vad som är standardmått i olika rum och har i frågasatt det.

Den portabla konsthallen är byggd utifrån måtten på en rullstol. Konsthallen är en låg byggnad, syftet med att skapa ett rum med låg takhöjd är att besökare som är vana att passera obemärkt ska behöva reflektera över rummet, genom den fysiska akten att böja sig.

– På så sätt vill vi väcka tankar om vilka rum som uppfattas som neutrala och varför och belysa att även dessa rum är politiska.

Alva Roselius är själv konstnär och har känt sig frustrerad över att om man tillhör en minoritet, så förväntas man göra konst som handlar om det. Och att tillhöra en minoritet kan vara så enkelt som att vara kvinna.

– Personer som inte tillhör normen får alltid svara på frågor om just det. Genom att skapa ett rum, en konsthall, som bjuder på motstånd blir det ett ställningstagande i sig och då kan konsten vara fri.

EXIT visar under hösten 2017 utställningar av fyra konstnärer: dansaren Cathryn Humphreys, serietecknaren Rudy Loewe, fotografen Nayab Noor Ikram och performancekonstnären Siri Bertling Wiik.

