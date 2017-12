Ny musikvideo med Lamori Kultur

Åländska bandet Lamori har från sitt senaste album To Die Once Again släppt den första officiella musikvideon med samma namn.

Musikvideon ges ut det italienska skivbolaget Wormhole Death via den internationella musiktjänsten Vevo, som samarbetar med Sony Music Entertainment, Universal Music Group och EMI.

Vevo fungerar inte på Åland, men videon kan ses via skivbolagets Youtube kanal. Sök ”på Lamori – To Die Once Again”

Videon är filmad av Carolina Juselius. Klippning och redigering är gjord av Mikael Westerlund, basist i bandet där övriga medlemmar är Matias Juselius sång, Marcus Pellas gitarr, Jens Wickholm keyboard och Emanuel Sanchez trummor.

Lamori har sedan 2016 skivkontrakt med Wormhole Death år 2015.

– Bandet släppte sitt första album med bolaget året därpå. För tillfället jobbar bandet intensivt med att färdigställa alla demos till sitt nya album och planerar att gå in i studion in under 2018, sägs i ett pressmeddelande.