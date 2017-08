Richie Ramone på tisdag Kultur

Nöje

Ramones-trummisen Richie Ramone med band spelar Pub Ettan inkommande tisdag, en dag senare än tidigare angivet.

– Det var logistikproblem som ställde till det. Förköpsbiljetter till ursprungsdatumet 14.8 gäller till tisdag 15.8. Om man inte kan gå till det framflyttade datumet går det bra att återlämna biljetterna fram till måndag, säger Pub Ettan-innehavaren Björn ”Grulle” Eklund.

Richie Ramone, som fyller 60 år bara några dagar före Mariehamnsspelningen, efterträdde 1983 Marky Ramone som hade fått sparken på grund av alkoholmissbruk.

Han spelade med gruppen på tre album, Too Tough to Die, Animal Boy och Halfway to Sanity, och gjorde över 500 spelningar. innan han hoppade av 1987.

– Han fortsatte dock att arbeta nära bandet, bland annat på några av Dee Dees soloinspelningar. Richie skrev också några av gruppens låtar under perioden han var medlem, varav den mest kända förmodligen är ”Somebody Put Something in My Drink” från Animal Boy. År 2013, släppte Richie Ramone sitt första soloalbum, ”Entitled”, på DC-Jam Records, berättar Grulle.

Bandet turnerar i Sydamerika, USA, England och Norden. Pub Ettan blir den i särklass minsta spelningen han gjort.

Alla fyra originalmedlemmar i Ramones är döda.