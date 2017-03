”Kvinnaböske” och Wiktoria till Rockoff

Inte mindre än två mello-artister kommer till Åland i sommar, det meddelar festivalgeneralen Pontus Grönberg i ett pressmeddelande.

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson kommer från svenska Östra Ljungby och har en lång karriär bakom sig med bland annat låtklassikern Änglahund. Andersson deltog i svenska Melodifestivalen och kom på fjärde plats med Guld och gröna skogar. Han var också en av de tre programledarna i årets tävling. Hasse Andersson uppträder torsdag 27 juli.

Wiktoria debuterade i Melodifestivalen förra året och kom då på andra plats med låten Save me. I år deltog hon med As I lay me down och låten har redan 9,5 miljoner lyssningar på Spotify. Wiktoria uppträder torsdag 27 juli.

Tidigare släppta artister är Toto och Vigiland. (ck)

