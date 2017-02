Klippa film och spela in låtar

I fredags slog studion i Uncan upp dörrarna.

Den tidigare replokalen är nu utrustad med allt från akustiska gitarrer till dj-utrustning.

Replokalen i Uncans ungdomsgårds lokaler har fått ett rejält lyft och förvandlats till en studio med möjligheter för både inspelning och klippning av både ljud och rörligt material.

Till exempel ska man nu kunna repa med sitt band, spela in album, skapa musik elektroniskt, göra film och spela in poddar.

Dataprogrammen Garageband, Logic pro och Imovie finns till hands tillsammans med mikrofoner, mixerbord, dj-utrustning, gitarrer, trummor, en keyboard och en elbas.

– Det är kanongrejer de har fått in, säger Simon Törnqvist som har hjälpt till att koppla in och installera all teknik.

När materialet köptes in var det inte en fråga om pengar, eftersom ekonomiska möjligheter hade öppnat sig. Göran Stenius fick så gott som fria händer och inredde studion med sitt eget val av utrustning.

– Vi diskuterade inte summor, då blir det lätt att man fingrar på kvalitén, säger ungdomsledare Patrik Eriksson.

– Jag tror att det här är den största enskilda ungdomssatsningen vi har gjort inom Mariehamns stad.

