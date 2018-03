Katrina lyfter fram Bach och brudar Kultur

Bach och brudarna är temat för sommarens Katrina kammarmusik.

Johan Sebastian Bach var något av en talmystiker, därför, säger festivalens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus, var det roligt att uppmärksamma honom då 333 år förflutit sedan han föddes.

Bengt Forsberg inleder till exempel hela festivalen med Bachs Toccata och Fuga i d-moll.

– I övrigt presenterar festivalen huvudsakligen tonsättningar av kvinnor. Metoo ligger ju i tiden, men det här är ett tema jag arbetat med i ett år, säger Zilliacus.

– Särskilt vill vi framhålla Grazyna Bacewicz som skriver otroligt vacker musik, Amanda Maier och Andrea Tarrodi, säger projektledare Rosi Djupsund.

Jazzsångerskan Lina Nyberg ger både en lunchkonserten på Ålands konstmuseum och ett uruppförande under konserten ”Bach and the Birds” i Jomala kyrka.

”Reapproaching Bach” är en specialkonsert med dans av Heather Ware.

– Det här är en föreställning som visats i hela världen, så det är extra roligt att visa den på Åland, säger Zilliacus.

Katrina kammarmusik arrangeras 7-11 augusti.

