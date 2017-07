Förväntansfulla artister laddar för folkfest Kultur

I kväll blir det folkfest i Miramarparken då Anders Wiklöf bjuder ålänningarna på konsert med anledning av Finlands hundraårsjubileum.

Nya Åland träffade tre av artisterna i förväg och frågade om deras förväntningar.

Den finländska sångerskan Jannikes senaste album The Girl in the Picture utkom i våras. Hon har tidigare medverkat i finländska Idol och har spelat med artister som Loréen och Peter Jöback.

Den svenske sångaren John Martin Bengtsson har haft flera tyngre roller i musikaler som Hair, Evita, La Cage aux Folles, Cabaret, West Side Story och Les Miserables både i Sverige och Danmark.

Den finländska sångaren Saara Aalto fick sitt riktigt stora genombrott ifjol då hon kom tvåa i det brittiska tv-programmet ”The X Factor” med Sharon Osbourne som mentor. Hon har inte varit på Åland tidigare.

– Men jag känner att jag väldigt gärna kommer tillbaka. Jag har suttit i Östra hamnen på en brygga och njutit i solen. Jag har en riktigt bra känsla inför konserten.

Programledare för kvällens konsert är Maria Sid och Kalle Moraeus. Medverkande artister är förutom de tre nämnda: Lasse Berghagen, Tommy Nilsson, Lennie Norman, Lagaylia och Emmy Christensson. Från Åland medverkar Cajsa Hallbäck och Emilia Alm.

Konserten börjar klockan 20. Sittplatserna är fullsatta, men ståplatser finns.

