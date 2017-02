Dead Moon-duo kör akustiskt

Pub Ettan får fint artistbesök från nordvästra USA i kväll.

Äkta paret Fred och Toody Cole träffades 1967 när Freds band The Weeds var på väg norrut mot Kanada för att bandmedlemmarna ville slippa bli inkallade i den amerikanska armén.

Men reskassan tog slut i Portland i Oregon. Bandet bokades till klubben The Folk Singer där Kathleen ”Toody” Conner arbetade. Hon och Fred Cole blev ett par.

Bandet bytte namn till The Lollipop Shoppe och fick skivkontrakt. Deras självbetitlade LP och singeln You Must Be A Witch är eftertraktade bland garagerock- och psychsamlare.

Nu spelar Fred och Toody akustiskt. På sajten Willamette Week förklarade Toody att Fred inte längre orkar stå på scenen i en och en halv timme med en tung elgitarr.

Duosättningen med två minimala förstärkare passar perfekt på Pub Ettan, tycker innehavaren Grulle Eklund. Spelningen börjar kl. 20.

