Bion visar filmer på eftermiddagen

Från och med onsdag börjar Bio Savoy med matinéföreställningar.

– Det har varit en efterfrågan på eftermiddagsvisningar och nu gör vi ett försök, säger Tina Dahlblom-Landell.

På onsdag och torsdag visar Bio Savoy eftermiddagsföreställningar av en del utvalda filmer.

– Vi har gjort liknande försök tidigare och har haft en efterfrågan om dagsvisningar, säger Tina Dahlblom-Landell.

Filmerna som visas väljs utgående från den tänkta målgruppen, knappast de vildaste actionfilmerna och inte barnfilmer.

– Vi väljer de filmer som kan tänkas locka en lite vuxnare publik.

Dahlblom-Landell är medveten om att det kan ta ett tag innan den nya tiden är inkörd hos publiken.

– Nu gör vi ett försök ett bra tag åtminstone, oberoende om det kommer folk eller inte.

Den här veckan visas Oscarsbelönade ”La La land” och ”Moonlight”.

– Sen får vi se, vi plockar in filmer från vårt vanliga sortiment. Kanske tar vi också in särskilda filmer just för den här tiden, vi får utveckla konceptet vartefter.

