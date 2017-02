Asplund i prestigeroll

Åländska sopranen Sofie Asplund kommer att spela en av huvudrollerna när The Phantom of the Opera går upp på GöteborgsOperan.

The Phantom of the Opera är GöteborgsOperans nästa storsatsning med premiär den 23 september 2017.

Uppsättningen är ett samarbete mellan GöteborgsOperan och Finlands Nationalopera. Föreställningen har redan spelats i Helsingfors och hade premiär 2015.

– The Phantom of the Opera är den sista av de stora musikalerna från 1980-talet som varit låst att göra på annat sätt än den trettio år gamla originalversionen. Vi är stolta över att, tillsammans med Finlands Nationalopera, ha fått möjligheten att göra en ny version, med stor orkester och ny scenografi anpassad för ett modernt operahus. För ärligt talat – var ska The Phantom of the Opera spelas, om inte på operan? säger Stephan Langridge, konstnärlig ledare vid GöteteborgsOperan i ett pressmeddelande.

Musikalens kvinnliga huvudroll, Christine Daaé, delas av tre sångerskor. En av dem är åländska Sofie Asplund, som också axlade rollen som Christine då uppsättningen spelades i Helsingfors. Asplund kommer dessutom att få äran att uppträda under premiärkvällen.

Föreställningen ges 85 gånger på GöteborgsOperan, från september 2017 till och med maj 2018.

