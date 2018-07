Alternativ festival vill bredda sig Kultur

Down by the Sauna har under de två senaste åren vuxit fram som en alternativ festival, något som också festivalarrangörerna eftersträvar detta tredje år.

– Festivalen lockar publiken med musik som inte spelas på andra festivaler på Åland. En sådan festival behövs här, säger styrelsemedlemmen Ivar Jansson.

Musiken som spelas på Bastun har påverkats av sin samtid, därför menar ordförande Alex Westerlund och Ivar Jansson och det är logiskt att Down by the Sauna drar mot indiehållet.

– Indie är en bred musikgenre, ursprungligen kommer uttrycket från ”independent”, det vill säga musik som inte ligger under skivbolag. I dag kan man säga att indie är starka melodier med mycket känslor i texterna.

I år breddas musiken genom att ta in andra genre, som Cim Dahlle.

– Hon spelar något som närmast kan kallas bluesig punk, säger Ivar Jansson.

I år upplever festivalen också ett generationsskifte då de tidigare arrangörerna flyttat till studieorter utanför Åland och styrelsen tagit över.

Down by the Sauna arrangeras 13–14 juli.

